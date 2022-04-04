Гостем "The City. Говорим" станет телеведущий Владислав Лисовец

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет телерадиоведущий Владислав Лисовец. Эфир передачи пройдет в ночь с 4 на 5 апреля, в 00:20.

Эксперт моды расскажет зрителям, почему ресейл стал трендом и где его покупать, а также ответит на вопрос: отечественный масс-маркет – это миф или реальность?

Ранее в программе "The City. Говорим" принимала участие аниматор Дарина Шмидт. В эфире Москвы 24 она рассказала об анимации и мультипликации в новой реальности.