Гостем "The City. Говорим" станет киножурналист Давид Шнейдеров

Фото: instagram.com/dave_the_stranger

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет киножурналист Давид Шнейдеров. Эфир передачи пройдет в ночь с 14 на 15 марта, в 00:20.

Журналист расскажет ведущему передачи Александру Богуславскому, как режиссеру Барри Левинсону удалось предсказать будущее в фильме "Хвост виляет собакой", а также какие приемы из этой киноленты используют в реальности и сегодня.

Ранее в программе "The City. Говорим" принимал участие главный редактор киноканала "Синема" Иван Кудрявцев. В эфире Москвы 24 он рассказал о настоящем и будущем проката и онлайн-платформ.