Гостем "The City. Говорим" станет главред киноканала "Синема" Иван Кудрявцев

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Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет главный редактор киноканала "Синема" Иван Кудрявцев. Эфир передачи пройдет в ночь с 11 на 12 марта, в 00:20.

Киноэксперт расскажет ведущему передачи Александру Богуславскому о настоящем и будущем проката и онлайн-платформ. Какие преимущества получили российские онлайн-кинотеатры? Как перестроится отечественный прокат и что ждет российского зрителя? На эти вопросы Кудрявцев ответит в прямом эфире.

Ранее в программе "The City. Говорим" принимала участие клинический психолог Галина Петракова. В эфире Москвы 24 она рассказала, почему у москвичей появляются зависимости и как они связаны между собой.

