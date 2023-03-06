Сеть "Москино" подготовила специальную программу к 8 Марта

Фото: кадр из фильма "Здравствуй и прощай" (1972 год), режиссер – Виталий Мельников, производство – "Ленфильм"

"Москино" представило специальную программу "Синематека: 8 марта к Международному женскому дню". Об этом информирует сайт сети кинотеатров.

"В Международный женский день приглашаем в кинотеатры "Москино" на просмотр любимых советских фильмов про женщин – комедия про поиски жениха "Самая обаятельная и привлекательная", деревенская мелодрама о праве на счастье "Здравствуй и прощай", драма о нелегком выборе "Зимняя вишня", – говорится в сообщении.

Все показы организуют бесплатно, перед посещением необходима предварительная регистрация на сайте "Москино". Мероприятия пройдут в трех кинотеатрах: "Москино Салют", "Москино Молодежный" и "Москино Сатурн".

Между тем в преддверии праздника парки Москвы подготовили программу тренингов и мастер-классов. Например, 6 марта в 15:00 в Лианозовском парке организуют мастер-класс "С любовью к маме и бабушке". А 7 марта в 15:00 в парке "Ходынское поле" пройдет мастер-класс по составлению весеннего букета из фетра.

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