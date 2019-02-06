Певица Пинк получила звезду на Аллее славы

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Певица Пинк получила звезду на Голливудской Аллее славы. Торжественное мероприятие состоялось 5 февраля, сообщили "Дни.ру".

Пинк пришли поддержать в этот день члены семьи, другие знаменитости и фанаты. Певица поделилась впечатлениями и рассказала о своей долгой и успешной карьере.

"Это фантастика. Мысль о том, какой длинный и непростой путь я прошла, стала для меня настоящим приключением. Первый контракт с лейблом я подписала в 23 года, а теперь мне 39 лет. Прошло целых двадцать лет, и все эти годы были потрясающими", – сказала она, отметив, что добиться успеха ей помогла вера в свои силы.

Певица подчеркнула, что можно не быть самым красивым или самым талантливым в своем деле, но если вы усердно работаете и не готовы сдаваться, то успех вас ждет.

Ранее именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе получил актер Майкл Дуглас. Событие было ознаменовано 50-летием артиста в шоу-бизнесе.