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Культура

18:50

Крупнейшая выставка фотоживописи Зайцева откроется в "Аптекарском огороде"

культура выставки

Фото: фотографии предоставлены галереей Вячеслава Зайцева

С 7 по 31 декабря в оранжерейном комплексе Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" пройдет крупнейшая в истории выставка фотоживописи знаменитого российского художника-модельера, живописца и графика Вячеслава Зайцева.

Зайцев – изобретатель собственного жанра изобразительного искусства – фотоживописи, развитием которого он занимается с 1960-х годов. Это уже состоявшийся вид искусства, основанный на незыблемых законах классической живописи, обогащенной множеством вариативных художественных приемов, все более возрастающих с развитием компьютерных технологий.

"Когда картина закончена, я долго вглядываюсь в нее и сам иногда не могу понять, как у меня все получилось, – говорит Зайцев. – Через день-другой смотрю снова и вообще перестаю верить, что сам ее создал. Просто удивительно... Воистину творчеством руководит сам Господь".

Живопись и графика – неотъемлемая часть творчества модельера, имеющая самостоятельную художественную ценность наравне с созданными им шедеврами в области высокой моды.

Посетителям представят более 40 работ. Любимые темы Зайцева – цветы, пейзаж, орнаментальные мотивы – в процессе творческих экспериментов переплелись в единое целое, часто трансформируясь из одного образа в другой. Любимые материалы художника – тушь, гуашь, карандаш; в более поздние годы – масляная пастель, карандаш, фломастер.

Когда: начало церемонии открытия – 7 декабря в 13:00.
Где: проспект Мира, 26/1.

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