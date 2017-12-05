СМИ сообщили об уходе Чулпан Хаматовой из "Современника"

Фото: портал Москва 24/Анастасия Самсонова
Актриса Чулпан Хаматова уходит из театра "Современник", в котором проработала с 1998 года.
Представитель театра отказался комментировать эту информацию, отметив, что не знает подробностей. "Мне сказали, что она берет отпуск на полгода. Другой информации я не знаю", – цитирует своего собеседника "Газета.ру".
Отказалась от комментариев и сама Хаматова. Ее брат Шамиль, который тоже работает в "Современнике", на телефонный звонок не ответил.
Хаматова дебютировала в театре в постановке "Трех товарищей". Она также выступала в спектаклях "Три сестры", "Мамапапасынсобака", "Гроза", "Голая пионерка", "Антоний&Клеопатра. Версия", "Враги. История любви", "Скрытой перспективе", "Играем…Шиллера!".
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