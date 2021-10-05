Прибытие Юлии Пересильд и Клима Шипенко на МКС. Прямой эфир

"Роскосмос" ведет прямую трансляцию момента открытия шлюзов между кораблем с киноэкипажем и МКС.

На борту "Союз МС-19" находятся участники научно-просветительского проекта "Вызов" – актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, космонавт Антон Шкаплеров.

В ходе экспедиции россияне первыми в мире снимут игровой фильм в космосе. Согласно сюжету, женщина-врач, героиня Юлии Пересильд, отправится на МКС, чтобы провести там сложную операцию и спасти жизнь космонавту.

Космонавт-испытатель 1-го класса Олег Котов в беседе с журналистами рассказал, что после стыковки с МКС начинается период адаптации к невесомости. Котов объяснил, что тесты, которые космонавты проходят перед полетом, не могут точно определить, кто и как будет переносить невесомость.

Съемочная группа пробудет в космосе до 17 октября.