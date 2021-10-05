Запуск космического корабля с Юлией Пересильд и Климом Шипенко. Прямой эфир

На космодроме Байконур готовятся к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19". "Роскосмос" ведет прямую трансляцию с места событий.

На борту корабля находятся участники научно-просветительского проекта "Вызов" – актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.

В ходе экспедиции россияне первыми в мире проведут съемки игрового кино в космосе.

В фильме "Вызов" будет рассказана история женщины-врача, которая отправилась на МКС, чтобы спасти космонавта от гибели.