Корпоративный музей "Ингосстраха" отметил 10-летний юбилей

Фото: пресс-служба компании "Ингосстрах"
Корпоративный музей компании "Ингосстрах" – единственный в России мультимедийный музей истории страхования – отпраздновал свое первое десятилетие. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, состоялось 1 октября.
Музей компании считается одним из самых технически оснащенных и инновационных в России. Его экспозиция освещает не только 74-летнюю историю "Ингосстраха", но и историю развития страховой культуры от Древнего Востока до России рубежа ХIХ–ХХ веков. Ежегодно музей посещают более 2 000 человек.
В выставочных залах представлены исторические экспонаты, документы и фотографии, посвященные истории страхования, а с помощью средств мультимедиа показаны высокие достижения и яркие события компании "Ингосстрах". Среди знаковых событий – назначение компании Генеральным страховщиком XXII летних Олимпийских игр 1980 года, начало страхования космических рисков, возмещение ущерба после гибели самолета ТУ-144 в Ле Бурже, операция по подъему 5,5 тонны советского золота с затонувшего во время Великой Отечественной войны в Баренцевом море крейсера "Эдинбург".
Музей "Ингосстраха" активно поддерживает образовательные программы, сотрудничает с учреждениями по профориентации молодежи, ежегодно участвует во всероссийской акции "Ночь музеев", является партнером и спонсором благотворительных проектов.
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