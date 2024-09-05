Умер Дмитрий Достоевский, правнук классика русской литературы

Фото: vk.com/Дмитрий Достоевский

Правнук Федора Достоевского – Дмитрий Андреевич Достоевский – умер на 79-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на его родственников.

Члены семьи Достоевского опубликовали сообщение на его странице в социальной сети "ВКонтакте". Они поблагодарили друзей и подписчиков за поддержку их дедушки и попросили их помолиться за него.

Дмитрий Андреевич родился 22 апреля 1945 года в Ленинграде. Известно, что в течение своей жизни он сменил множество профессий. До выхода на пенсию мужчина работал водителем трамвая на маршруте №34, который проходил по историческим местам "Петербурга Достоевского". На пенсии же активно вел свои соцсети, где делился с подписчиками историями о своем великом прадедушке.