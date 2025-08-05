Умерла певица и актриса Джейн Морган

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Американская эстрадная певица Джейн Морган (настоящее имя – Флоренс Кэтрин Карриер) скончалась в возрасте 101 года. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на публикацию родственников артистки в соцсетях.

Близкие певицы рассказали, что Морган умерла по естественным причинам во сне в понедельник, 4 августа, в хосписе Флориды.

Морган родилась в 1924 году. Свою карьеру она начала еще во время обучения в Джульярдской школе в Нью-Йорке. В тот момент артистка выступала в местных ночных клубах и ресторанах, где исполняла композиции на английском, французском, немецком и итальянском языках.

Популярной певица стала в 1950–60-х годах. Тогда она стала появляться в эфире американских варьете-шоу. Ее первый альбом "Американская девушка из Парижа" был представлен в 1956 году. Через год исполненную Морган песню Fascination можно было услышать в фильме "Любовь после полудня".

После певица подписала контракт со звукозаписывающей компанией Polydor. Всего Морган записала около 40 альбомов. Помимо этого, артистка выступала на Бродвее в мюзиклах "Безумства Зигфелда", "Шоу Джека Бенни", а также снималась в сериалах и кино ("Наша мисс Брукс", "Венди и я", "Сеть").

Кроме того, певица стала популярной на американском телевидении, побив рекорд по количеству выступлений в "Шоу Эда Салливана" (50 раз). 6 мая 2011 года Морган получила 2439-ю звезду на Аллее славы в Голливуде.

