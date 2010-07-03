В Москве пройдет форум о Елисаветинском наследии

Фото: http://tsaritsyno-museum.ru

6-7 марта Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) проведет VII Международный научно-общественный форум "Елисаветинское наследие сегодня. Продолжение традиций милосердия и благотворительности". Он проводится при поддержке правительства Москвы и Государственного музея-заповедника "Царицыно".

В форуме примут участие историки, архивисты, краеведы, специалисты в области туризма, благотворители, сотрудники музеев и светских организаций. К работе приглашены специалисты из Иерусалима и Франкфурта-на-Майне. В рамках форума пройдет ряд мероприятий, в том числе научно-общественная конференция по развитию и продвижению паломнических и культурно-познавательных маршрутов.

Форум пройдет в Государственном музее-заповеднике "Царицыно". Там при поддержке правительства Москвы и Института всеобщей истории РАН воплощается выставка "Российская благотворительность под покровительством Императорского Дома Романовых". В числе тех, кто обратится к участникам и гостям форума с приветственным словом, будет Сергей Собянин.

Для гостей и участников запланирована культурно-просветительская программа. Так, 6 марта пройдут экскурсии специалистов Фонда ЕСПО – авторов выставки "Российская благотворительность под покровительством Императорского Дома Романовых", а также концерт классической музыки из произведений Петра Чайковского.

7 марта в центре внимания будет тема социального служения, осуществляемого церковными, медицинскими и общественными организациями на основе добровольческого труда или в рамках социальных программ, финансируемых частными благотворителями и региональными властями. Участники посетят музей первого государственного лечебного учреждения в России, созданного по Указу Петра I в 1707 году, военный клинический госпиталь имени Бурденко.

Фонд ЕСПО объединяет и координирует работу Елисаветинского сообщества с 2013 года. Елисаветинское движение составляют около 300 общественных и церковных организаций.