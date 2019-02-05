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09:27

Фотовыставка "Московские SUBъективы" пройдет в столице

культура выставки эксклюзив

09:27

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Фото: Московские сезоны/George Lanchevsky

С 15 по 18 февраля в музее "Бункер 703" пройдет фотовыставка "Московские SUBъективы". Ее посетители смогут по-новому взглянуть на столицу и узнать много интересного о секретах и особенностях городской фотосъемки.

Фотографы, чьи работы представлены на экспозиции, считают, что российскую столицу можно сравнить с живым организмом, который постоянно растет и развивается. Они объясняют: Москва общается с жителями и даже празднует дни рождения, ее кровеносная система – это люди, сердце – Кремль, легкие – парки, мышцы – транспортная инфраструктура, а кости – здания и постройки.

Выставка будет состоять из двух залов. В первом можно будет увидеть работы Александра Сухарева, Нины Богатыревой, Георгия Ланчевского и Алексея Минаева. В своих фотографиях они представили город с самых необычных ракурсов: с воздуха, с крыш и из подземелья. Второй зал посвятят проекту Павла Макарова "Офисный планктон".

Откроется экспозиция 15 февраля. В честь открытия авторы фотографий встретятся с гостями выставки. Кроме того, в этот день будут разыграны ценные призы от спонсоров: экшн-камера, сертификат на покупку в спортивном магазине, наборы продуктов для ЗОЖ и термобелье.

16 февраля пройдет лекция от самого музея на тему "Необычные места Москвы". Также лекции прочтут фотографы.

культура выставки эксклюзив

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