В музее-заповеднике "Коломенское" открылась выставка с портретами династии Романовых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/музей-заповедник «Коломенское»/по оригиналу Фр. Гильфердинга

С 16 января 2024 года по 19 января в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет выставка "Портретная галерея дома Романовых. Романовы и Коломенское". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Портреты монархов будут экспонироваться в хронологическом порядке в сопровождении предметов из собрания музея- для воссоздания атмосферы XVII–XIX веков.

Сообщается, что на протяжении нескольких сотен лет Коломенское было местом проживания и отдыха русских князей, царей и императоров.

Расцвет Коломенского пришелся на годы правления наследника Алексея Михайловича, который взошел на престол в 1645 году. В детстве он неоднократно бывал в усадьбе Коломенское с отцом.

В XVIII и XIX веках императоры и императрицы приезжали в Коломенское на летний отдых. Во время визитов Елизаветы Петровны здесь обновлялись покои, устраивались пиры и различные праздники. Она уделяла много внимания украшению ландшафта усадьбы — вокруг дворца разбили сады, а местные яблоки и груши поставлялись к императорскому столу.

Выставка расскажет об истории "Коломенского" и его благоустройстве в прошлые столетия.

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