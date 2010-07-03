В Москве госпитализировали режиссера Александра Хвана

Фото: кадр из фильма "По ту сторону смерти", режиссер Сергей Чекалов

Режиссер Александр Хван экстренно госпитализирован в Москве. Ему стало плохо утром в пятницу, у мужчины возникли проблемы с дыханием, сообщает телеканал Москва 24".

Врачи поставили диагноз "обострение хронического бронхита". Сейчас режиссеру оказывают помощь.

61-летний Александр Хван снял фильмы "Кармен", "Умирать легко", "Дюба-дюба", сериалы "Марьина роща", "Сильнее судьбы" и "Взгляд из вечности".

Он также сыграл эпизодические роли в лентах "Питер FM", "Научная секция пилотов" и "Мания Жизели".

Ранее актера театра и кино Виктора Балабанова госпитализировали из-за проблем с сердцем.