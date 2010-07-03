Фото: телеграм-канал "112"

Актера театра и кино Виктора Балабанова госпитализировали из-за проблем с сердцем, сообщает Агентство "Москва".

Артист рассказал, что проблемы с сердцем у него появились с четырех лет – осложнения дала ангина.

"Самое главное, что сейчас у меня самочувствие нормальное, бодрое. Готов выходить на сцену, в фильмах сниматься, участвовать в новых проектах. Я только сегодня лег", – отметил он.

Балабанов добавил, что врачи пообещали выписать его через пять дней.

Актер получил широкую известность после съемок в российских сериалах "Глухарь", "Солдаты", "Зверобой", "Следствие вели" и "Профиль убийцы".