Песню певицы Монеточки и рэпера Noize MC изучают в СК

Песню певицы Монеточки и рэпера Noize MC изучают в Следственном комитете

В одной из песен певицы Монеточки и рэпера Noize MC усмотрели провокацию и возможный призыв к суициду. Песню теперь тщательно изучают в Следственном комитете.

Noize MC считает историю c проверкой полнейшим фарсом. В своем Instagram он провел аналогию с романом "Анна Каренина" и трагедией "Ромео и Джульетта". Он говорит, что в этих произведениях почему-то никто не видит пропаганду суицида. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.