С народным артистом РФ Борисом Клюевым простились в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В государственном академическом Малом театре состоялась церемония прощания с народным артистом РФ Борисом Клюевым. Проститься с актером пришли сотни человек, сообщает Агентство "Москва".

Церемонию посетили родственники, друзья и коллеги, в том числе актеры Людмила Поргина, Валерий Баринов, Ирина Муравьева, Александр Вершинин, Александр Клюквин, Людмила Титова и Владимир Дубровский.

"Во время болезни никто никогда не слышал от него слова жалоб, он работал. Он был нужен театру, и театр был нужен ему. Его последние спектакли давали ему силы. Его участие в спектакле было залогом успеха. Мне кажется, во время его болезни он показал нам пример мужества, пример стойкости", – отметила на церемонии Людмила Титова.

Пришедшие принесли к гробу цветы и траурные венки. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Борис Клюев скончался 1 сентября в возрасте 76 лет. О его смерти рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова, сообщив, что он был тяжело болен.

Свои соболезнования выразил Сергей Собянин. Он отметил, что за полвека Клюев создал "богатую галерею образов, проникнутую любовью к русской и зарубежной классике".

Клюев был одним из ведущих актеров Малого театра. В его фильмографии более 100 картин, среди них – роль графа Рошфора в фильме "ДʼАртаньян и три мушкетера", Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и Николая Воронина в ситкоме "Воронины".