"Книгой года" стал сборник воспоминаний о Данииле Гранине

21:10
21:10
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Гран-при ежегодного национального конкурса "Книга года" получил сборник воспоминаний о писателе Данииле Гранине (составитель Марина Чернышева-Гранина).
На главный приз также претендовали альманах "Тобольск и вся Сибирь", альбом "Государственные регалии Московского царства", интерактивный сборник "Великая Отечественная война. 1941-1945", передает Агентство "Москва".
Писатель Евгений Водолазкин стал лауреатом в номинации "Проза года" за роман "Брисбен". Лучшей поэтической книгой стала "Небесная лиса" Дмитрия Воденникова.
Лучшими учебниками XXI века в этом году признана линейка учебников по обществознанию для 6-11 классов от московского издательства "Русское слово – учебник".
Марфу Бубнову наградили за книгу "Неизвестный Станиславский" в номинации "Искусство книгопечатания". В номинации "ART-книга" победили издания Александра Яковлева "Черный рейд" и "Желтый рейд".
В номинации Humanitas приз получила книга руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского "500 неизвестных". Этот проект посвящен историко-предметному методу атрибуции. Автору удалось определить и вернуть утраченные имена множеству "портретов неизвестных" в музеях и частных коллекциях, 500 из них представлены в этой книге.
В 2018 году главной книгой в России было названо издание "Большая российская энциклопедия" в 35 томах под редакцией Сергея Кравца. В 2017 году это звание получила "Антология современной поэзии народов России", в которой представлены произведения 229 поэтов из разных регионов страны.
Ежегодный национальный конкурс "Книга года" учрежден в 1999 году Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям учрежден в 1999 году. Конкурс поддерживает достижения отечественного книгоиздания, поощряет лучшие образцы книжного искусства и полиграфии, пропагандирует чтение и книжную культуру, повышает роль книги в общественном сознании.
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