В Москве пройдет фестиваль современной драматургии "Любимовка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году в столице пройдет XXX Фестиваль современной драматургии "Любимовка", сообщает портал мэра и правительства Москвы. С 31 августа по 7 сентября гостей и участников фестиваля ждут в новом театральном пространстве – площадке "8/3", которая станет одной из сцен "Театра.doc" и домом Союза независимых театров.

К юбилею "Любимовки" организаторы подготовили мастер-классы, спецпроекты об истории фестиваля, а также 40 пьес в форме сценических читок. Произведения молодых авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и Екатеринбурга прочитают известные режиссеры, такие как Юрий Муравицкий и Талгат Баталов.

Отдельный день на фестивале решили посвятить fringe-программе "Спорная территория". 5 сентября гости увидят семь экспериментальных пьес. В их числе – "Я ору!" Марии Гавриловой, "Воскресенье/Воскресение" Дмитрия Тарасова и "Опус ДНК" Екатерины Августеняк.

В образовательную программу "Любимовки" в этом году включили четыре мастер-класса. Они пройдут 2, 3, 4 и 6 сентября в 13:00. На занятиях обладатель "Золотой маски" за лучшую работу драматурга Марюс Ивашкявичюс расскажет, как найти общий язык с режиссером из любой страны, директор "Коляда-театра" Николай Коляда поделится опытом, а арт-директор центра развития драматургии The Lark в Нью-Йорке Джон Айзнер поведает о работе независимых театральных организаций в США.

Кроме того, с 1 по 6 сентября будет проходить встречи фестивального клуба. В любой из этих дней в 23:00 поклонники театра смогут послушать внеконкурсные чтения пьес, стихи современных драматургов, узнать о новых книгах о современной драме.

Вход на все мероприятия "Любимовки" будет бесплатным. Однако желающим их посетить нужно предварительно зарегистрироваться. Регистрация открывается в 12;00 накануне каждого события.