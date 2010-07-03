Международный фестиваль уличных театров пройдет в Подмосковье

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Международный фестиваль уличных театров "Петрушки мира" пройдет в Сергиевом Посаде.

Он состоится 31 августа и 1 сентября в музейном комплексе "Конный двор", сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.

Отмечается, что посетители увидят выступления артистов и кукол из России, Франции, Италии, Испании, Чехии и Нидерландов.

Торжественное открытие фестиваля состоится на главной площади города в день празднования 100-летия Сергиево-Посадского района.

Праздник продолжится шествием петрушек в сопровождении оркестра. Для гостей будут организованы народные гулянья, конкурсы и мастер-классы.

По словам главы минкультуры Подмосковья Нармин Ширалиевой, природа петрушечного театра – древняя и привлекательная для семейной аудитории.

Ранее стало известно, что в Москве на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ 31 августа пройдет общегородской молодежный фестиваль "PROлето".