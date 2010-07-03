На проспекте Сахарова и ВДНХ 31 августа пройдет фестиваль "PROлето"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ 31 августа пройдет общегородской молодежный фестиваль "PROлето", сообщил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

По его словам, департамент региональной безопасности столицы согласовал проведение фестиваля на проспекте Сахарова.

"Российский союз молодежи обратился к дирекции ВДНХ с инициативой включиться в проведение фестиваля "PROлето". На протяжении нескольких лет мы проводили фестиваль "Маевка", однако в этом году мы его не провели из-за того, что дата фестиваля наложилась на финал Российской студенческой весны. И мы решили включится в "PROлето", – приводит его слова Агентство "Москва".

На проспекте Академика Сахарова в 14:00 начнется сбор гостей, а сам фестиваль начнется в 15:00 и продлится до 19:00, после чего переместится на ВДНХ, где будет проходить с 20:00 до 23:00.