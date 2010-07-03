На проспекте Сахарова и ВДНХ 31 августа пройдет фестиваль "PROлето"

В Москве на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ 31 августа пройдет общегородской молодежный фестиваль "PROлето", сообщил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.
По его словам, департамент региональной безопасности столицы согласовал проведение фестиваля на проспекте Сахарова.
"Российский союз молодежи обратился к дирекции ВДНХ с инициативой включиться в проведение фестиваля "PROлето". На протяжении нескольких лет мы проводили фестиваль "Маевка", однако в этом году мы его не провели из-за того, что дата фестиваля наложилась на финал Российской студенческой весны. И мы решили включится в "PROлето", – приводит его слова Агентство "Москва".
На проспекте Академика Сахарова в 14:00 начнется сбор гостей, а сам фестиваль начнется в 15:00 и продлится до 19:00, после чего переместится на ВДНХ, где будет проходить с 20:00 до 23:00.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.