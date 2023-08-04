13:08Культура
Сын Ивана Краско сообщил о выписке актера из больницы
Фото: ТАСС/Денис Вышинский
Народный артист России Иван Краско был выписан из петербургского реабилитационного центра имени Алмазова, заявил его сын Федор Краско.
"Выписали, едет домой", – передает его слова ТАСС.
О госпитализации артиста стало известно 13 июля июля. Отмечалось, в этот день он находился на даче в Ленинградской области и почувствовал недомогание.
По словам директора актера Вячеслава Смородинова, в момент, когда Краско стало плохо, не мог встать с кровати, его речь стала невнятной, он не чувствовал ногу.
Он также уточнил, что мужчину госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова.
Позже отмечалось, что Краско попал в больницу из-за последствий ранее перенесенного инсульта. Вечером того же дня актер был экстренно прооперирован.
17 июля Федор Краско заявлял, что состояние его отца пришло в норму, позже его перевели из реанимации в реабилитационный корпус.
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