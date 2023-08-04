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13:08

Культура

Сын Ивана Краско сообщил о выписке актера из больницы

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Народный артист России Иван Краско был выписан из петербургского реабилитационного центра имени Алмазова, заявил его сын Федор Краско.

"Выписали, едет домой", – передает его слова ТАСС.

О госпитализации артиста стало известно 13 июля июля. Отмечалось, в этот день он находился на даче в Ленинградской области и почувствовал недомогание.

По словам директора актера Вячеслава Смородинова, в момент, когда Краско стало плохо, не мог встать с кровати, его речь стала невнятной, он не чувствовал ногу.

Он также уточнил, что мужчину госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова.

Позже отмечалось, что Краско попал в больницу из-за последствий ранее перенесенного инсульта. Вечером того же дня актер был экстренно прооперирован.

17 июля Федор Краско заявлял, что состояние его отца пришло в норму, позже его перевели из реанимации в реабилитационный корпус.

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