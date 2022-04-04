Прощальный концерт группы Эмира Кустурицы отменили в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве отменили выступление сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы и его ансамбля The No Smoking Orchestra в рамках прощального турне, мероприятие должно было пройти 20 мая, сообщается на сайте площадки ГлавClub.

"Концерт Emir Kusturica&The No Smoking Orchestra, назначенный на 20 мая 2022 года, отменен", – отмечается в сообщении.

Причину отмены концерта организаторы не назвали, они предложили обращаться с возникшими вопросами на электронную почту кассы клуба.

В феврале артист выступил на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, где заявил, что мероприятие проходит в рамках прощального гастрольного тура. В анонсе шоу, которое должно было состояться в столице, также было отмечено, что "прославленный маэстро, для которого музыка была долгое время не менее важным занятием, чем создание фильмов, решил в ближайшее время посвятить себя только кинематографу".

Ранее концерт Эмира Кустурицы отложили в Барселоне из-за протестов украинской диаспоры. Выступление сербского режиссера и музыканта и его ансамбля The No Smoking Orchestra должно было пройти во Дворце каталонской музыки 30 марта.

