Директор ресторанного гида Michelin станет гостем программы "The City. Говорим"

Фото: AP Photo/Francois Mori
Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет международный директор ресторанного гида Michelin Гвендаль Пулленек. Эфир состоится в ночь на субботу, 6 февраля.
В Москву пришел самый известный и влиятельный ресторанный гид Michelin.
Впервые гид Michelin был выпущен в 1900 году и некоторое время существовал как путеводитель по местам, которые пригодились бы в автопутешествии: отели, парковки, автомастерские и заведения, в которых можно перекусить в дороге. Только спустя 20 лет в гид был добавлен рейтинг ресторанов. Внешний вид путеводителя за прошедшие 100 лет почти не изменился – это толстая красная книжка с рейтингами заведений.
В программе "The City. Говорим" международный директор гида Гвендаль Пулленек расскажет, что за рубежом поговаривают о российской кулинарной традиции, почему гид Michelin не появился в Москве раньше и как изменилась мировая гастрономия за время пандемии.
Смотрите встречу с Гвендаль Пулленеком в эфире "The City. Говорим" в 0:10 на телеканале Москва 24.
В 2021 году эксперты ресторанного гида Michelin впервые оценят столичные рестораны. Таким образом, Москва станет первым городом на постсоветском пространстве, в который придет знаменитый ресторанный рейтинг.
"В последние годы гастрономия Москвы стала настоящей точкой притяжения туристов. В столице можно найти множество форматов, кухонь и направлений, наши рестораны входят в число лучших в мировых рейтингах, в том числе в Worldʼs 50 Best Restaurants", – написал мэр города Сергей Собянин.
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