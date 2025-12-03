Форма поиска по сайту

03 декабря, 15:40

Культура
SHOT: причиной смерти бывшей жены Ефремова стала сердечная недостаточность

Раскрыта причина смерти бывшей жены Ефремова

Фото: legion-media.com/Наталья Логинова

Экс-супруга советского и российского актера Михаила Ефремова Ксения Качалина скончалась от острой сердечной недостаточности, пишет телеграм-канал SHOT.

СМИ выяснили, что тело Качалиной обнаружил в квартире Ефремов, который вместе с сыном приехал проведать ее. При этом жилье было сильно захламлено, а свет отсутствовал. Журналисты уточняют, что женщина якобы злоупотребляла алкоголем.

О смерти Качалиной сообщил режиссер Алексей Агранович. По его словам, актриса умерла 2 декабря. Ей было 54 года.

Качалина училась в Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова и во ВГИК. В фильмографии актрисы 19 работ. Среди них – "Цена безумия", "В круге первом", "Марш Турецкого" и другие. Она является лауреатом премии "Кинотавр", приза "Созвездие" и приза за лучшую женскую роль МКФ в Таормине за фильм "Над темной водой".

Актриса была четвертой женой Ефремова. Они поженились в 2000 году и развелись в 2004-м. Познакомилась пара на съемках сериала "Романовы. Венценосная семья".

