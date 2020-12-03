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Культура

14:22

Минкультуры РФ до конца года выделит субсидии на создание 20 дебютных фильмов

культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство культуры РФ до конца 2020 года планирует поддержать субсидиями 20 кинопроектов режиссеров-дебютантов, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о режиссерах, претендующих на получение субсидии на кинопроизводство в 2020 году. Перечень определили по результатам голосования членов Экспертного совета ведомства.

Всего на конкурс поступило 248 заявок. На питчинг допустили 60 проектов.

Сериал "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной стал самым популярным у россиян в первой половине 2020 года.

Такие данные привел проект "Кино Mail.ru", который проанализировал просмотры и оценки пользователей сервиса сериалам-новинкам. В десятку вошли картина Паоло Соррентино "Новый Папа", "Мир дикого запада", "Колл-центр" режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

The City: "Зулейха открывает глаза", #НеВыходиИзКосмоса и онлайн-концерт

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