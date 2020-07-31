Назван самый популярный новый сериал в России в 2020 году

Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной стал самым популярным у россиян в первой половине 2020 года.
Такие данные привел проект "Кино Mail.ru", который проанализировал просмотры и оценки пользователей сервиса сериалам-новинкам. В десятку вошли картина Паоло Соррентино "Новый Папа", "Мир дикого запада", "Колл-центр" режиссер Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.
Кроме того, в число популярных попал "Чужак" по роману Стивена Кинга, а также "Магомаев", "Триггер", "Мир! Дружба! Жвачка!", "Патриот" и "Ищейка", передает РИА Новости. Отмечается, что зрители также отдавали предпочтение картинам "Убивая Еву" и "Миллиарды".
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) ранее обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал "Зулейха открывает глаза".
По его мнению, картина "разжигает межнациональную рознь". Также Гаврилов попросил Минкультуры прекратить спонсировать фильмы, "очерняющие историю страны".
Роман, написанный в 2015 году, повествует о временах сталинских репрессий, раскулачивании и ссылках глазами татарской крестьянки Зулейхи, которую в сериале играет Чулпан Хаматова.
The City: "Зулейха открывает глаза", #НеВыходиИзКосмоса и онлайн-концерт
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