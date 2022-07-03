Народный артист РФ Юрий Григорьев умер в возрасте 82 лет

Фото: ТАСС/Александр Коньков

Народный артист России Юрий Григорьев, экс-солист оперной труппы Большого театра умер в возрасте 82 лет, сообщается в телеграм-канале театра.

Информация о дате и месте похорон появится позже. Большой театр выразил соболезнования родным и близким артиста.

Юрий Григорьев учился во Львовском политехническом институте. В 1960 году он поступил во Львовскую государственную консерваторию имени Н. В. Лысенко, а позже перевелся в Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. С 1968 по 1990 годы был ведущим солистом оперной труппы Большого театра, а в 1999-2000 годах являлся художественным руководителем оперной труппы театра.