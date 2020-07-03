Геннадий Хазанов прокомментировал информацию о срочном вызове врачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов сообщил ТАСС, что чувствует себя хорошо, врачей он не вызывал.

"Все в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет", – рассказал 74-летний артист.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что к задыхающемуся Хазанову прибыли врачи. Медики оказали ему экстренную помощь, обсуждался вопрос о госпитализации.

Геннадий Хазанов – артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий и общественный деятель. В 1997 году возглавил Театр эстрады. Снялся в фильмах и сериалах "Кавказская пленница", "Моя прекрасная няня", "Кто в доме хозяин?", "Тихие омуты" и других.