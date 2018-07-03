Кофейни откроются в 17 московских библиотеках до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кофейни появятся в 17 столичных библиотеках до конца 2018 года, сообщила генеральный директор ГКУК Москвы "Дирекция по развитию культурных центров" Мария Рогачева.

"По нашей статистике, каждый второй любит читать книги с кофе или чаем. Мы считаем, что это не только увеличение времени пребывания читателей, но и увеличение внебюджетного дохода", – цитирует Рогачеву Агентство "Москва".

Пять кафетериев появятся в читальнях, расположенных в центре города, четыре – в южных библиотеках, еще три – на юго-западе, и по одной кофейне – на западе, юго-востоке, востоке, северо-востоке и северо-западе.

По словам Рогачевой, сейчас кофе можно выпить в шести библиотеках столицы. Особенно популярны кафе в библиотеке № 8 имени Чехова, библиотеке №18 имени Жуковского и библиотеке №166 имени Первого мая.

Ранее сообщалось, что в 2018 году планируется начать ремонт в двух-трех популярных библиотеках каждого округа, нуждающихся в восстановлении. Всего получится до 35 объектов. Завершится ремонт 10 библиотек. Затем каждый год планируют ремонтировать по 40–50 зданий.