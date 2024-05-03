Кристен Стюарт и Оскар Айзек сыграют супругов в вампирском триллере "Плоть богов"

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Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт и актер Оскар Айзек сыграют супружескую пару вампиров в новом триллере "Плоть богов". Об этом сообщает Pravda.Ru.

Режиссером нового фильма выступит Панос Касматос. Сценарий для картины написал Эндрю Кевин Уолкер. Съемки фильма планируют начать уже в этом году.

Картина расскажет о супругах Рауле и Алекс, которые, покинув роскошный небоскреб, опустятся в Лос-Анджелес и погрузятся в "мир гедонизма, насилия и острых ощущений". Там они познакомятся с Безымянной и ее свитой, которые проведут их в загадочный мир.

Ранее стало известно, что американский актер Леонардо Ди Каприо может получить главную роль в биографическом фильме о музыканте Фрэнке Синатре. Режиссером картины выступит американский кинорежиссер Мартин Скорсезе. Съемки байопика еще не начались и находятся под вопросом.

