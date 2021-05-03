Проект "Кинопрактикум" в парке "Кузьминки" стартует 18 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Парк "Кузьминки" приглашает москвичей принять участие в проекте "Кинопрактикум", который подразумевает погружение в профессии киноиндустрии. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Занятия стартуют 18 мая. Участников ждет 90 часов обучающих занятий разного формата, которые проведут 25 представителей киноиндустрии. Обучение продлится пять месяцев и будет состоять из шести тематических блоков. Участие в проекте бесплатное.



Курс "Режиссер" будет вести Филипп Коршунов, который снял фильмы "Спасти Пушкина", "Полное превращение", "Неравный брак", "Особый случай". Слушатели узнают о том, как работать на съемочной площадке, создавать успешные проекты и что помогает формировать творческий почерк.

На лекциях об актерской профессии можно будет из первых уст узнать об опыте артистов кино и ведущих российских театров. Приглашенными гостями станут актеры Большого театра, Центрального академического театра Российский армии, "Электротеатра Станиславский", Театра Романа Виктюка, Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Режиссер театра и кино, сценарист, лауреат международных кинофестивалей Юлия Горбачевская выступит куратором курса сценаристов. Участники узнают секреты профессии, а также попробуют написать сценарий.

Всем слушателям проекта после прохождения обучения выдадут дипломы. Регистрация доступна на сайте.

Ранее сообщалось, что 22 мая в Центральном доме кино на Васильевской улице пройдет показ документальных фильмов о полярных экспедициях в рамках цикла "Неизвестные герои Севера". Ленты для него предоставил Российский государственный архив кинофотодокументов.

