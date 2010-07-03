Опубликован первый постер фильма о Джокере

В Сети появился первый постер фильма о Джокере — одном из главных противников Бэтмена. Фото на своей странице в Instagram разместил режиссер Тодд Филлипс.

Действие фильма будет проходить в 1981 году. Картина расскажет о начале криминальной карьеры короля преступного мира.

Главную роль исполнил Хоакин Феникс. Он известен по фильмам "Гладиатор", "Таинственный лес", "Переступить черту", "Отель Руанда" и "Мастер". Картина должна выйти в широкий прокат 4 октября 2019 года.

Для Тодда Филлипса "Джокер" станет 14-м фильмом в качестве режиссера. Одни из самых известных его работ – три части "Мальчишника в Вегасе", "Впритык" и "Парни со стволами".

