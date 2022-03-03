Умер актер Сергей Дьячков, озвучивавший Джонни Деппа

Фото: кадр из фильма "Сонька Золотая Ручка"; режиссер – Виктор Мережко; производство – "МакДос"

Российский актер дубляжа Сергей Дьячков умер на 51-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что Дьячков скончался в среду, 2 марта. О причинах смерти актера не сообщается.

Сергей Дьячков родился в 1971 году. Наиболее известными персонажами, которым Дьячков подарил свой голос, стали капитан Джек Воробей (Джонни Депп) в серии "Пираты Карибского моря", Тимон из мультфильмов "Король лев" и "Тимон и Пумба", а также персонаж Адама Сэндлера в комедийной ленте "Управление гневом".