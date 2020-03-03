Чулпан Хаматова получила диплом спустя 23 года после выпуска из института

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова получила диплом об окончании института спустя 23 года после выпуска. Об этом она сообщила в своем официальном аккаунте в Instagram.

Известно, что вместе с артисткой документ об окончании вуза получил ее бывший супруг Иван Волков. На фотографии, размещенной в соцсети, они держат синие дипломы вместе.

"Спустя 23 года все-таки получили дипломы!" – сообщила Хаматова.



На размещенной фотографии в дипломах прописано, что она и Волков являются актерами драматического театра и кино.

Ранее стало известно, что в Москве стартовали съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Сообщалось, что одну из главных ролей в картине исполнит Чулпан Хаматова.