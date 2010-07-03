Акунин планирует выпустить три книги в 2019 году

Борис Акунин поделился с читателями планами на 2019 год. Писатель на своей странице в Facebook сообщил, что в его планах выпустить три книги – очередной "Истории государства Российского", книгу из цикла "Семейный альбом" и авантюрный роман "Доброключения Луция Катина".
Писатель отметил, что работает над тремя произведениями одновременно.
"Они движутся параллельно, каждая своим путем, в своем темпе и своем антураже. У каждой своя страна, свой кабинет, свой письменный стол. И аура. И драйв", - написал он.
Ранее Акунин заявлял, что проект "История Российского государства" будет его основной работой в течение десяти лет. Свою затею писатель считает "чрезвычайно нахальной", так как, по его словам, в России есть только один пример беллетриста, написавшего историю Отечества, – это Карамзин.
В 2017 году он завершил последний роман про Эраста Фандорина. В серии о Фандорине вышло 16 книг – сборники рассказов и повестей, пьеса, романы. Детективы Акунина неоднократно экранизировались. Так, в фильме "Азазель" Фандорина сыграл Илья Носков, в "Турецком гамбите" – Егор Бероев, а в "Статском советнике" роль сыщика исполнил Олег Меньшиков.
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