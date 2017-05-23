Новый роман Бориса Акунина выйдет в июне

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Новый роман писателя Бориса Акунина "Седмица Трехглазого" выйдет в продажу в июне. Об этом сообщает ТАСС.

Книга "Седмица Трехглазого" – это художественная иллюстрация тома "История Российского государства. Семнадцатый век", изданного в ноябре 2016 года. Роман заявлен как детектив в лучших традициях фандоринского цикла.

Как уточнили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ", сюжет разворачивается на фоне "бурного периода отечественной истории".

В книге рассказывается о сироте Маркеле, который, пережив в юности множество приключений, взрослеет и становится государевым человеком. Ему подчиняется вся московская стража. Кроме того, Маркел отвечает за порядок и расследование преступлений.

Борис Акунин отметил, что проект "История Российского государства" будет его основной работой в течение десяти лет. Свою затею писатель считает "чрезвычайно нахальной", так как, по его словам, в России есть только один пример беллетриста, написавшего историю Отечества, – это Карамзин.