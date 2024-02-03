Умер актер из "Склифосовского" и "Универа" Дмитрий Овчинников

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Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Московского музыкального театра "Геликон-Опера".

Уточняется, что артист умер 1 февраля после продолжительной болезни.

"Это огромная утрата для всего театрального мира – Дима был незаурядным Артистом, любимцем московской публики, человеком с потрясающим чувством юмора и тонкой душой", – говорится в сообщении.

Овчинников родился в Москве в 1973 году. Он стал известен благодаря сериалам "Универ" , "Склифосовский", "Молодежка", "Последний из Магикян" и "Ивановы-Ивановы".

Актер сыграл Дона Бартоло в "Севильском цирюльнике", Варлаама в "Борисе Годунове", Священника в "Леди Макбет Мценского уезда", Малюту Скуратова в "Царской невесте", Додона в "Золотом петушке", Лепорелло в "Каменном госте", Нарумова "Пиковой даме" и другие роли.

В частности, он снялся в короткометражном фильме "Окна нашего дома", который сняли в рамках благотворительного проекта "Театротерапия".

