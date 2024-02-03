Умер актер из фильмов "Рокки" и "Хищник" Карл Уэзерс

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Американский актер, продюсер и режиссер Карл Уэзерс умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на семью актера.

По словам родственников, Уэзерс ушел из жизни 1 февраля. Причины его смерти не разглашаются.

"Благодаря своему вкладу в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и получил признание во всем мире и среди разных поколений. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом", – говорится в заявлении семьи.

Карл Уэзерс родился 14 января 1948 года в Новом Орлеане американского штата Луизиана. В старшей школе он занимался многими видами спорта, включая бокс, борьбу, дзюдо, американский футбол и гимнастику.

В 1970 году он в качестве свободного агента присоединился к футбольному клубу "Окленд Рейдерс". После двух сезонов в Национальной футбольной лиге Уэзерс перешел в команду "Бритиш Коламбия Лайонс" и провел еще несколько сезонов в Канадской футбольной лиге.

Однако уже в 1974 году он начал изучать актерское мастерство в университете Сан-Франциско, получив там степень бакалавра. В том же году Уэзерс официально закончил спортивную карьеру и начал актерскую.

Карл Уэзерс наиболее известен по своей роли боксера Аполло Крида в серии фильмов "Рокки". Также на его актерском счету такие картины, как "Хищник", "Счастливчик Гилмор", сериал "Мандалорец" и многие другие работы.