Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 03:46

Культура

Умер актер из "Ликвидации" и "Золотого теленка" Анатолий Дриженко

Фото: 123RF/pookies

Украинский актер, народный артист страны Анатолий Дриженко умер в возрасте 82 лет в Одессе. Об этом сообщается на сайте местного академического музыкально-драматического театра.

О причинах смерти Дриженко не сообщается. Прощание с артистом состоится 2 февраля.

Анатолий Дриженко родился в 1941 году, он служил в Одесском академическом музыкально-драматическом театре с 1964 года. Кроме того, актер снялся в нескольких фильмах и сериалах, включая такие картины, как "Ликвидация", "Золотой теленок" и прочие.

Читайте также

культура
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика