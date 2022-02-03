В прокат вышел новый фильм Владимира Котта "Непослушник"

Фото: кадр из фильма "Непослушник"; режиссер – Владимир Котт; производство – Megogo Studios

В России с 3 февраля стартовал прокат нового фильма Владимира Котта "Непослушник".

Главную роль в картине исполнил Виктор Хориняк. Его герой, блогер Дима, завоевал популярность в Сети скандальными видео. После попытки пранка в церкви молодой человек сбегает в провинциальный монастырь, где, как он считает, никто не будет его искать.

В фильме также снялись Аглая Тарасова, Таисия Вилкова, Максим Лагашкин и другие. Комедия была создана при поддержке телеканала "Россия 1".

"Непослушник" – это авторский вымысел в рамках жанрового кино. С одной стороны, это комедия положений, а с другой – это картина о фундаментальных вещах, которые лежат в основе нашей жизни, и надежда, что настоящая любовь может победить любой цинизм, живущий внутри нас", – заявил режиссер фильма Владимир Котт.

Съемки картины преимущественно проводились на территории ансамбля церквей Троицы, Николая Чудотворца и Грузинской иконы Божией Матери в селе Васильевском Ивановской области.

Ранее москвичам рассказали о премьере драмы "Другое имя". В главной роли в этой картине снялась актриса Светлана Ходченкова. Она также выступила продюсером проекта.