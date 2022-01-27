Паланик оценил концовку "Бойцовского клуба", измененную в Китае

Фото: кадр из фильма "Бойцовский клуб"; режиссер – Дэвид Финчер; производство – Atman Entertainment, Fox 2000 Pictures, Knickerbocker Films, Linson Films, Regency Enterprises, Taurus Film

Американский писатель Чак Паланик, автор романа "Бойцовский клуб", на котором основан одноименный фильм Дэвида Финчера, отреагировал на изменение концовки ленты в Китае. Об этом сообщает TMZ.

По словам Паланика, версия фильма, показанная в Китае, напоминает финал его книги больше, чем концовка Финчера.

В оригинальной версии фильма Рассказчик (Эдвард Нортон) убивает в себе личность Тайлера Дердена (Брэд Питт), устроившего теракты, а затем берет за руку свою возлюбленную Марлу Сингер (Хелена Бонем Картер) и наблюдает за взрывами небоскребов.

Китайским же зрителям вместо этой сцены продемонстрировали титры, рассказывающие, что полиции удалось раскрыть план и предотвратить взрыв бомбы, арестовав всех преступников. Тайлера Дердена при этом отправили в психиатрическую больницу.

Автор романа, комментируя новую концовку фильма, пошутил, что в Китае все получают счастливый финал. Паланик добавил, что правосудие всегда побеждает.

О том, что в Китае показали "Бойцовский клуб" с измененной концовкой, сообщалось ранее. Известно, что правки в сюжет были одобрены правительством страны. Это не первый раз, когда в стране демонстрируют фильмы с измененной концовкой, выставляющей сотрудников правоохранительных органов в выгодном свете.