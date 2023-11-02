02 ноября, 10:58Культура
Индийская актриса доктор Прия умерла во время беременности в 35 лет
Фото: ТАСС/AP/CJ Rivera
Индийская актриса Ренджуша Менон, также известная как доктор Прия, умерла в 35 лет, находясь на восьмом месяце беременности. Об этом сообщает India Today со ссылкой на актера Кишора Сатья.
Отмечается, что 31 октября актриса пришла на прием к врачу. В кабинете ей стало плохо, у нее остановилось сердце. Запустить его врачам не удалось.
Тем не менее медики успели спасти ребенка. Он сейчас находится в отделении интенсивной терапии.
"Мать Прии плачет, она не может принять смерть единственной дочери <...> Не знаю, как муж и мама Прии будут восстанавливаться после этого кошмара. Пусть у них найдутся силы для этого", – написал Сатья в своих соцсетях.
Доктор Прия была не только телезвездой, но и медиком по профессии. Она работала в больнице PRS в Тируванантапураме, но на время беременности взяла перерыв в съемках.
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