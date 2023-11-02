Индийская актриса доктор Прия умерла во время беременности в 35 лет

Фото: ТАСС/AP/CJ Rivera

Индийская актриса Ренджуша Менон, также известная как доктор Прия, умерла в 35 лет, находясь на восьмом месяце беременности. Об этом сообщает India Today со ссылкой на актера Кишора Сатья.

Отмечается, что 31 октября актриса пришла на прием к врачу. В кабинете ей стало плохо, у нее остановилось сердце. Запустить его врачам не удалось.

Тем не менее медики успели спасти ребенка. Он сейчас находится в отделении интенсивной терапии.

"Мать Прии плачет, она не может принять смерть единственной дочери <...> Не знаю, как муж и мама Прии будут восстанавливаться после этого кошмара. Пусть у них найдутся силы для этого", – написал Сатья в своих соцсетях.

Доктор Прия была не только телезвездой, но и медиком по профессии. Она работала в больнице PRS в Тируванантапураме, но на время беременности взяла перерыв в съемках.