Объявлены номинанты театральной премии "Золотая маска"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Стало известно, кого номинировали на театральную премию "Золотая маска" за сезон-2020/21. Об этом сообщается на сайте премии.
В номинации "Драма/Работа" выдвинуты 20 режиссеров, в том числе Юрий Бутусов, Миндаугас Карбаускис, Дмитрий Крымов, Андрей Могучий и Анатолий Праудин.
Среди актрис и актеров драматического театра на премию номинированы Елизавета Боярская, Чулпан Хаматова, Наталья Палагушкина, Евгений Миронов, Анатолий Лобоцкий, Евгений Цыганов, Сергей Дрейден.
Среди драматических спектаклей большой формы представлены 11 проектов, среди них "Горбачев" Театра Наций, "Школа жен" Театра Маяковского, "Братья Карамазовы" Малого драматического театра и "Сын" РАМТа.
Также "Анна Каренина" Красноярского ТЮЗа, "Все тут" Школы современной пьесы, "Двенадцатая ночь" Никитинского театра Воронежа и "Товарищ Кисляков" Александринского театра выдвинуты на премию среди драматических спектаклей малой формы.
Ранее сообщалось, что "Жизель" Большого театра стала лучшим балетом по версии театральной премии "Золотая маска". Как отметил руководитель группы ГАБТа Махар Вазиев, постановочная команда смогла сделать потрясающий спектакль.
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