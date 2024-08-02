Гитарист групп "СерьГа" и Mordor Левитин ушел из жизни в 62 года

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Гитарист групп "СерьГа" и Mordor Сергей Левитин умер на 63-м году жизни, рассказал в своем телеграм-канале музыкант Игорь (Гарик) Сукачев.

Он напомнил, что Левитин стоял у истоков двух этих групп. Кроме того, он выступал в качестве гитариста коллектива "Ва-банкъ" и исполнял роль саунд-продюсера в альбомах группы "Алиса".

Левитин стал автором таких песен как "Озеро", "Стерва личная жизнь" и других композиций. Кроме того, в 2009 году он выпустил запись "Теплей", которая стала его совместной работой с Константином Кинчевым.

