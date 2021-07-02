Вышел трейлер нового мультфильма по Mortal Kombat

Видео: YouTube/IGN

Первый официальный трейлер полнометражного анимационного фильма "Мортал Комбат. Битва королевств" опубликован в Сети.

Действие картины разворачивается спустя время после финала "Скорпиона". При этом фильм будет представлять собой брутальное и кровожадное действо, на кону которого – спасение мира.

Режиссером ленты стал Итан Сполдинг. Над озвучкой работали Дженнифер Карпентер, Джоэла МакХэйла, Грэй Гриффин, Дебру Уилсон и другие. Цифровой релиз проекта запланирован на 31 августа.

Ранее стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал на YouTube тизер мюзикла "Золушка". В ролике Золушка, роль которой исполнила Камилла Кабельо, открыла свой магазин одежды и советуется с гендерно-нейтральной феей-крестной в исполнении темнокожего артиста Билли Портера.

