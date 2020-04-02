Композитор Адам Шлезингер скончался от коронавируса

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В США от коронавируса скончался основатель рок-группы Fountains of Wayne и коллектива Ivy Адам Шлезингер, сообщает сайт "Комсомольской правды". Ему было 52 года.

Музыкант дольше недели лежал в больнице Нью-Йорка с плохим самочувствием. Утром 1 апреля он умер.

Адам Шлезингер – обладатель награды "Эмми" за музыку к сериалу "Чокнутая бывшая". Также его номинировали на премии "Тони", "Грэмми" и "Оскар".

Ранее от коронавируса скончался британский преподаватель сценической речи и актер Эндрю Джек, сыгравший в киноэпопее "Звездные войны". Артисту было 76 лет.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших, вылечилось 190 человек, скончались 24 человека.