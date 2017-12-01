Трейлер новых "Мстителей" установил рекорд по количеству просмотров

Фото: кадр из видео Youtube/MARVEL Россия

Трейлер новой части саги компании Marvel – "Мстители: Война бесконечности" установил рекорд по количеству просмотров за сутки.

Ролик появился в сети 29 ноября и за 24 часа заработал 230 миллионов просмотров. Видео побило предыдущий рекорд, установленный трейлером к фильму "Оно". Ролик по ремейку ужастика собрал 197 миллионов просмотров в первые сутки, сообщает "Газета.ру".

В новом видео по "Мстителям" появились все основные участники команды супергероев и даже другие персонажи вселенной, включая Железного Человека, Капитана Америку, Тора, Звездного Лорда и других.